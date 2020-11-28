На протестах во Франции пострадали 37 полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Во Франции на субботних акциях протеста пострадали 37 человек из числа полицейских и жандармов. Об этом написал в Twitter министр внутренних дел страны Джеральд Дарманен, передает УНН.
Французская жандармерия — вооруженное формирование, что подчиняется министерству обороны и может выполнять полицейские задачи. Полиция является гражданским формированием и находится в ведении министерства внутренних дел.
“Я еще раз осуждаю недопустимое насилие над работниками правоохранительных органов”, — отметил Дарманен.
По данным министерства внутренних дел, как передает французская газета Le Parisien, всего по стране к протестам присоединились 133 тыс. человек, из них 46 тыс. вышли на улицы Парижа.
В столице Франции между демонстрантами и полицией завязались стычки, последняя, применила слезоточивый газ и водометы. Протестующие возвели баррикады, бросали в стражей порядка самодельные снаряды, подожгли несколько машин и зданий, включая Банк Франции.
Телеканал La Chaine Info уточняет, что участники беспорядков подожгли занавески на фасаде банка.
Полиция французской столицы сообщила Le Parisien, что во время митингов в Париже были задержаны 46 человек.
Массовые демонстрации во Франции начались 28 ноября, протесты затронули почти 70 городов, в том числе Париж и Бордо. Участники митингов выступают против принятия законопроекта “О глобальной безопасности”, который предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штрафа 45 тыс. евро за распространение “изображение лица или иного элемента идентификации” полицейского или жандарма “с очевидной целью причинения вреда их физического или психической неприкосновенности”. С точки зрения противников закона, он помешает гражданам фиксировать противоправные действия полицейских.
Scenes of intense violence today in Paris as rioters attack police. Mass protest has erupted again against a new security law which bans taking images of law enforcement officers. pic.twitter.com/LCEmIXFLsJ— Andy Ngô (@MrAndyNgo) November 28, 2020
French security forces fired tear gas at a protest march against police violence in Paris after protesters launched flares at their lines , put up barricades and threw stones pic.twitter.com/YrtIyIF79L— TRT World (@trtworld) November 28, 2020