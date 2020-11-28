Протести у Парижі: силовики застосували сльозогінний газ на акції проти насильства поліції

Так, повідомляється, що у суботу тисячі людей по всій Франції виступили проти насильства з боку поліції після того, як поліція побила темношкірого музичного продюсера під час протестів з приводу законопроекту про обмеження прав репортерів повідомляти про жорстокість поліції, що сприймається як натиск на свободу преси.

Так, за даними журналістів, сьогодні у Парижі протестуючі підпалили вуличну меблі і вступили у зіткнення з поліцією, коли ті намагалися заблокувати доступ до низки вулиць.

У Ліллі, Ренні, Страсбурзі та інших містах тисячі людей також вийшли на протест проти законопроекту, який оголошує злочином поширення зображень поліцейських при певних обставинах, які, за словами супротивників документу, обмежують свободу преси.

Як повідомляв УНН, раніше поліція Варшави застосувала зброю під час зіткнень з націоналістами.