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Протесты в Париже: силовики применили слезоточивый газ на акции против насилия полиции

Протесты в Париже: силовики применили слезоточивый газ на акции против насилия полиции

Киев  •  УНН

 • 13296 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Полиция применила слезоточивый газ во время марша против насилия со стороны полиции в Париже в субботу после того, как протестующие в масках запустили фейерверки, соорудили баррикады и начали бросаться камнями, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Так, сообщается, что в субботу тысячи людей по всей Франции выступили против насилия со стороны полиции после того, как полиция избила чернокожего музыкального продюсера во время протестов по поводу законопроекта об ограничении прав репортеров сообщать о жестокости полиции, что воспринимается как давление на свободу прессы.

Так, по данным журналистов, сегодня в Париже протестующие жгли уличную мебель и вступили в столкновения с полицией, когда те пытались заблокировать доступ к ряду улиц.

В Лилле, Ренне, Страсбурге и других городах тысячи людей также вышли на протест против законопроекта, который объявляет преступлением распространение изображений полицейских при определенных обстоятельствах, которые, по словам противников документа, ограничивают свободу прессы.

Как сообщал УНН, ранее полиция Варшавы применила оружие во время столкновений с националистами.

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