На проспекті Перемоги пограбували відділення сервісу швидких позик
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. На проспекті Перемоги у Києві грабіжник напав на відділення надання швидких кредитів. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Невідомий чоловік зайшов до приміщення і погрожуючи працівниці відділення ножем, змусив її віддати наявні гроші. Зловмиснику вдалося заволодіти грошима на суму 13 тисяч гривень.
За даним фактом розпочато досудове розслідування за ст. 187 КК України (розбій).
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