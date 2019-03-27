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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На проспекте Победы ограбили отделение сервиса быстрых займов

Киев • УНН

 • 14076 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. На проспекте Победы в Киеве грабитель напал на отделение предоставления быстрых кредитов. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

На проспекте Победы ограбили отделение сервиса быстрых займов

Неизвестный мужчина зашел в помещение и угрожая сотруднице отделения ножом, заставил ее отдать имеющиеся деньги. Злоумышленнику удалось завладеть деньгами в сумме 13 000 гривен.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).

Как сообщал УНН, в Одесской области в фермерского хозяйства украли более тысячи литров средства защиты растений.

Как сообщал УНН, в Херсоне из автомобиля сотрудника прокуратуры украли сумку с личными документами и печатью.

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