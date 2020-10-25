На Прикарпатті людям, які голосували з дому, видали не ті бюлетені

"У селі Загвіздя на виборчій дільниці №260742…виявили, що виборцям за місцем перебування видали не ті бюлетені. Після того, як члени комісії відвідали сімох виборців за місцем перебування, вони помітили, що виборці отримали бюлетені на виборах до сільської ради з іншого округу", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у зв'язку з цим комісія вирішила скласти акти по цих бюлетенях і з новою скринькою ще раз піти до виборців, аби дати їм можливість проголосувати. Після цього ДВК продовжить роботу за голосуванням за місцем перебування.

"Сталася технічна помилка. Замість одинички написали четвірку. Це наша помилка, ми її виправили. Виявивши, що неправильно внесені позначки щодо округів, члени комісії опечатали виборчу скриньку та повернули її на дільницю", - пояснив голова ДВК.

Нагадаємо, у Києві спостерігачі зафіксували випадки попереднього заповнення даних на двох виборчих дільницях.