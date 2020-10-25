На Прикарпатье людям, которые голосовали из дома, выдали не те бюллетени
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. На Прикарпатье в селе Загвиздя гражданам, голосовавшим на дому, выдали бюллетени на выборы в сельский совет с другого округа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОПОРУ.
"В селе Загвиздя на избирательном участке №260742...обнаружили, что избирателям по месту нахождения выдали не те бюллетени. После того, как члены комиссии посетили семь избирателей по месту пребывания, они заметили, что избиратели получили бюллетени на выборах в сельсовет с другого округа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с этим комиссия решила составить акты по этим бюллетеням и с новой урной еще раз пойти к избирателям, чтобы дать им возможность проголосовать. После этого УИК продолжит работу по голосованию по месту пребывания.
"Произошла техническая ошибка. Вместо единички написали четверку. Это наша ошибка, мы ее исправили. Обнаружив, что неправильно внесены отметки об округах, члены комиссии опечатали избирательную урну и вернули ее на участок", - пояснил глава УИК.
Напомним, в Киеве наблюдатели зафиксировали случаи предварительного заполнения данных на двух избирательных участках.