На посаду суддів в місцеві суди претендує понад 4,5 тис. кандидатів

"Сьогодні Вища кваліфікаційна комісія суддів України розпочала вибірковий іспит для кандидатів, які беруть участь в доборі на посаду судді місцевого суду. Сьогодні відбувається складення анонімних тестувань для перевірки рівня володіння державною мовою та рівня загальних теоретичних знань у сфері права під час відбіркового іспиту", - повідомили у прес-службі.

Зазначається, що перше тестування розпочалося о 10.00,а завершення обох тестувань заплановано на 16.00.

Рішення про допуск до наступного етапу конкурсу буде прийматися за результатами обох тестів. При цьому мінімальний бал правильних відповідей на питання відбіркового іспиту складає 75 балів.

Як повідомляв УНН, ВККСУ затвердила 120 переможців конкурсу на суддів Верховного суду.