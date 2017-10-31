На должность судей в местные суды претендует более 4,5 тыс. кандидатов

"Сегодня Высшая квалификационная комиссия судей Украины начала отборочный экзамен для кандидатов, участвующих в отборе на должность судьи местного суда. Сегодня происходит составления анонимных тестов для проверки уровня владения государственным языком и уровня общих теоретических знаний в области права во время отборочного экзамена", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что первое тестирование началось в 10.00, а завершение обоих тестирований запланировано на 16.00.

Решение о допуске к следующему этапу конкурса будет приниматься по результатам обоих тестов. При этом минимальный балл правильных ответов на вопросы отборочного экзамена составляет 75 баллов.

Как сообщал УНН, ВККСУ утвердила 120 победителей конкурса на судей Верховного суда.