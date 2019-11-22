На поромі з Франції в Ірландію виявили 16 нелегалів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. 16 осіб невстановленого громадянства виявлені в закритому причепі вантажівки на поромі, що прямував до Ірландії з Франції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Компанія Stena Line, яка обслуговує пором, підтвердила це повідомлення, зазначивши в своїй заяві, що 16 осіб були виявлені співробітником порома, який почув стукіт з вантажівки, що стояв на транспортній палубі судна.
Пором мав прибути в порт на південному сході Ірландії.
Нагадаємо, прикордонники затримали 12 в'єтнамців на кордоні з Угорщиною.