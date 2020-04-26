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На полігоні на Одещині продовжились випробування української ракети "Вільха-М"

На полігоні на Одещині продовжились випробування української ракети "Вільха-М"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. На полігоні в Одеській області тривають льотні випробування української ракети "Вільха-М". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.

“За активної участі фахівців Збройних Сил України продовжується послідовна реалізація української ракетної програми. На Державному випробувальному полігоні в Одеській області в рамках підготовки до проведення державних випробувань тривають льотні випробування української ракети “Вільха-М”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Вільха-М" — проект створення високоточних 300 мм реактивних боєприпасів з дальністю близько 120 км, які виробляються підприємствами оборонно-промислового комплексу України за замкнутим циклом.
Також з відео видно, що випробування ракети "Вільха-М" пройшли вдало і вона влучила в ціль.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив про успішне випробування ракети "Вільха-М".

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