На полігоні на Одещині продовжились випробування української ракети "Вільха-М"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. На полігоні в Одеській області тривають льотні випробування української ракети "Вільха-М". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.
“За активної участі фахівців Збройних Сил України продовжується послідовна реалізація української ракетної програми. На Державному випробувальному полігоні в Одеській області в рамках підготовки до проведення державних випробувань тривають льотні випробування української ракети “Вільха-М”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що "Вільха-М" — проект створення високоточних 300 мм реактивних боєприпасів з дальністю близько 120 км, які виробляються підприємствами оборонно-промислового комплексу України за замкнутим циклом.
Також з відео видно, що випробування ракети "Вільха-М" пройшли вдало і вона влучила в ціль.
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив про успішне випробування ракети "Вільха-М".