На подвір'ї на Черкащині стався вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. На подвір'я місцевого жителя у Тальнівському районі Черкаської області кинули два невідомих предмети. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції в області.
"Сьогодні вночі невідомі кинули у домоволодіння одного з місцевих жителів два предмети, які вибухнули. Що це за предмети, наразі встановлюється. Відкрито провадження за ч. 4 ст. 296 КК України", - зазначили у відділі комунікації.
Постраждалих внаслідок інциденту немає.
За повідомленням місцевих ЗМІ, дві гранати кинули на подвір'я, яке належить депутату Черкаської облради.
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Нагадаємо, у Херсоні сталася пожежа в будинку народного депутата.