Во дворе в Черкасской области произошел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Во двор местного жителя в Тальновском районе Черкасской области бросили два неизвестных предмета. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции в области.
"Сегодня ночью неизвестные бросили в домовладения одного из местных жителей два предмета, которые взорвались. Что это за предметы, устанавливается. Открыто производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины", - отметили в отделе коммуникации.
Пострадавших в результате инцидента нет.
По сообщению местных СМИ, две гранаты бросили во двор, который принадлежит депутату Черкасского облсовета.
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Напомним, в Херсоне произошел пожар в доме народного депутата.