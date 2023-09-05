На півдні не спостерігається підготовка окупантів до зими - Гуменюк

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«Ми не спостерігаємо потужної підготовки до зими. Можливо через те, що у них ускладнена логістика. Вони ледь-ледь встигають забезпечувати свої сьогоденні потреби у боєприпасах, засобах захисту, підтягувати якісь нові одиниці техніки замість пошкоджених або знищених. Тому такого масового заведення, наприклад, речей на зимування ми поки що не спостерігаємо», - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що російські окупанти зараз оцінюють ситуацію та хочуть зрозуміти, на який саме рубіж необхідно буде постачати зимове устаткування, оскільки поки самі не знають, де опиняться до того часу.

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