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На оновлення зелених зон Києва планують витратити 20 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. На оновлення зелених зон столиці у 2019 році планують витратити 20 млн грн. Про це повідомили у київському комунальному об’єднанні зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень "Київзеленбуд" у відповідь на інформаційний запит УНН.

На оновлення зелених зон Києва планують витратити 20 млн грн

У "Київзеленбуд" зазначили, що у рамках програми озеленення територій та утримання зелених насаджень міста Києва у 2019 році заплановано закупити наступний асортимент дерев і кущів: акацію, робінію псевдо акацію, вербу білу, вишню пташину, в’яз, глід колючий, горобину звичайну, граб звичайний, дуб, катальпу, клен червоний, липу європейську, платан кленолистий, сливу розчепірену, сумах оленерогий, церцис канадський, черемху звичайну, шовковицю білу, яблуню декоративну, ясен звичайний та вузьколистий, барбарис Тунберга, бирючину звичайну, гортензію, дейцію, дерен білий, іргу канадську, кизильник блискучий, перстач, магонію падуболисту, скумпію, спірею, хеномелес, сосну звичайну, ялину колючу, ялину сербську, тую західну, сосну гірську, ялівець скельний.

Серед нетипових, але адаптованих до зростання в цій кліматичній зоні та умовах міського середовища, видів рослин КО "Київзеленбуд" планує закупити бобівник Ватерера, магнолію, паловнію повстяну та сакуру.

На оновлення зелених зон столиці у 2019 році планують витратити 20 млн грн.

Нагадаємо, у "Київзеленбуд" розповіли про весняну обрізку дерев. 

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