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На восстановление зеленых зон Киева планируют потратить 20 млн грн

Киев • УНН

 • 12813 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. На восстановление зеленых зон столицы в 2019 году планируют потратить 20 млн грн. Об этом сообщили в киевском коммунальном объединении зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений "Киевзеленстрой" в ответ на информационный запрос УНН.

На восстановление зеленых зон Киева планируют потратить 20 млн грн

В "Киевзеленстрой" отметили, рамках программы озеленения территорий и содержания зеленых насаждений города Киева в 2019 году запланировано закупить следующий ассортимент деревьев и кустарников: акацию, робинию псевдо акацию, иву белую, вишню птицу, вяз, боярышник колючий, рябину обыкновенную, граб обыкновенный, дуб, катальпу, клен красный, липу европейскую, платан кленолистный, сливу растопыренную, суммах оленерогий, церцис канадский, черемуху обыкновенную, шелковицу белую, яблоню декоративную, ясень обыкновенный и узколистный, барбарис Тунберга, бирючину обычную, гортен ию, дейции, дерен белый, иргу канадскую, кизильник блестящий, лапчатку, магонию падуболистную, скумпию, спору, хеномелес, сосну обыкновенную, ель колючую, ель сербскую, тую западную, сосну горную, можжевельник скальный.

Среди нетипичных, но адаптированных к росту в этой климатической зоне и условиях городской среды видов растений КО "Киевзеленстрой" планирует закупить вахта Ватерера, магнолию, паловнию войлочную и сакуру.

На восстановление зеленых зон столицы в 2019 году планируют потратить 20 млн грн.

Напомним, в "Киевзеленстрой" рассказали о весенней обрезке деревьев.

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