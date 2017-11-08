На окремих АЗС зросла вартість пального – моніторинг цін
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. За даними моніторингу цін на пальне на українських АЗК, станом на 8 листопада, середня вартість бензину марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 28,79 грн за літр. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані моніторингу компанії WOG.
Так, середня ціна на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 27,79 грн. А-95+ на зазначених АЗК коштує в середньому 29,99, а ДП — в середньому 26,31 грн за літр.
У той же час, середня вартість пального марки А-92 на таких АЗК, як Амік, TNK-BP та KLO становить 26,58 грн за літр, А-95 — 27,48 грн за літр, А-95+ — 28,84 грн за літр. Середня вартість ДП сягає 25,74 грн за літр.
На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal середня вартість пального марки А-92 становить 25,50 грн за літр, А-95 — 25,97, А-95+ — 26,54 грн за літр та ДП — 23,85 грн за літр.
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Ціни на скраплений газ:
на таких АЗК, як WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar середня вартість автомобільного газу становить 13,09 грн за літр;
на АЗС Амік, TNK-BP та KLO — 12,66 грн на літр;
на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal — 12,24 грн на літр.
Нагадаємо, за даними експертів ринку, АЗС зацікавлені в зниженні ціни на паливо не менше за водіїв.