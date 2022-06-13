На Одещині впіймали водолаза і відправили за маршрутом: поліція — СБУ — військкомат
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У Чорноморську, що на Одещині, правоохоронці затримали горе-водолаза – його могли прийняти за диверсанта і знищити на місці. Про це повідомив в своєму Telegram-каналі речник голови Одеської ОВА Сергій Братчк, пише УНН.
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“У Чорноморську в морі купався водолаз. Його відправили до поліції, а потім передали СБУ. Подібні забави могли закінчитися трагедією, оскільки з боку військових — це диверсант, який підлягає знищенню на місці. Любитель підводного світу пройшов за маршрутом: відділ поліції — СБУ — військкомат”, — написав Братчук.
Нагадаємо
11 червня в Одеській області на пляжі загинув 50-річний чоловік підірвавшись на міні.
Поліцейські закликають жителів та гостей Одещини суворо дотримуватися правил режиму воєнного стану: не виходити на прибережну захисну смугу Чорного моря, не купатися в замінованому морі.