В Одесской области поймали водолаза и отправили по маршруту: полиция — СБУ — военкомат
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В Черноморске, что в Одесской области, правоохранители задержали горе-водолаза – его могли принять за диверсанта и уничтожить на месте. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчк, пишет УНН.
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“В Черноморске в море купался водолаз. Его отправили в полицию, а затем передали СБУ. Подобные забавы могли закончиться трагедией, поскольку со стороны военных — это диверсант, подлежащий уничтожению на месте. Любитель подводного мира прошел по маршруту: отдел полиции — СБУ — военкомат”, — написал Братчук.
Напомним
11 июня в Одесской области на пляже погиб 50-летний мужчина, подорвавшись на мине.
Полицейские призывают жителей и гостей Одесщины строго соблюдать правила режима военного положения: не выходить на прибрежную защитную полосу Черного моря, не купаться в заминированном море.