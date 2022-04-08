На Одещині ворожий ракетний удар пошкодив об'єкти інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. На Одещині внаслідок ракетного удару російських окупантів вражено об'єкти інфраструктури. Про це повідомляє Одеська міська рада у Telegram з посиланням на Оперативновне командування "Південь", інформує УНН.
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"Інформація від Оперативновного командування "Південь": Внаслідок ракетного удару з моря, вражено об'єкти інфраструктури на Одещині. Подробиці уточнюються. Нагадуємо про недопустимість публікацій фото і відео, розголошення обставин та геолокації. Довіряйте достовірним джерелам і не допомагайте ворогу!", - йдеться в повідомленні.
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