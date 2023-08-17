На Одещині сталася смертельна ДТП за участю правоохоронця, який переїхав пішохода - ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. В Одеській обласіт Державне бюро розслідувань розпочало розслідування за фактом смертельної дорожньої-транспортної пригоди за участю правоохоронця, який, за попередніми даними, виїжджаючи заднім ходом від будинку, наїхав на пішохідку, повідомили у четвер у ДБР, пише УНН.
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Як зазначається, працівники ДБР розпочали розслідування за фактом ДТП, яка сталася 16 серпня у місті Білгород-Дністровськ за участю правоохоронця.
"На Одещині ДБР розслідує обставини смертельного ДТП за участі правоохоронця, який двічі переїхав пішохода", - повідомили у ДБР.
"За попередніми даними, правоохоронець, виїжджаючи заднім ходом від будинку, наїхав на пішохідку", - вказали у бюро.
Як повідомляється, в авто з правоохоронцем їхала його дружина, яка теж співробітниця правоохоронного органу.
"Після наїзду подружжя перемістили потерпілу на лаву під під'їздом, після чого викликали швидку допомогу. Проте не дочекавшись медиків водій залишили місце аварії, а пізніше місце події покинула і дружина. Жінка від отриманих травм померла в лікарні. Правоохоронця наразі затримано", - повідомили в ДБР.
Як зазначається, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у порушенні правил дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України), дружину відсторонено від посади та надається оцінка правомірності її дій. Слідство триває.
Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.
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