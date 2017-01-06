На Одещині правоохоронці попередили незаконне вивезення деревини залізницею

Цими днями в міжнародний пункт пропуску “Кучурган—залізнична станція”, на виїзд з України, в режимі “експорт”, прибули 29 залізничних вагонів з вантажем деревини. Відправником вантажу є фірми, зареєстровані в м.Києві та Київській області.

З метою встановлення законності вивезення зазначеного вантажу з території України, правоохоронці здійснили огляд деревини та провели вивчення товаросупровідних документів. В результаті вжитих заходів встановлено, що в документах на вантаж була зазначена неправдива інформація, зокрема вказано “деревина паливна”, але насправді частина деревини була "діловою“, яка заборонена до вивезення.

Окрім цього, виявилося що загальна кількість вантажних вагонів сформованого залізничного складу мала бути 56 вагонів, 29 з них прибули в пункт пропуску “Кучурган — залізничний”, а решта знаходились на різних залізничних станціях Одеської області.

Наразі правоохоронці продовжують проведення заходів направлених на встановлення усіх обставин виявленого правопорушення.