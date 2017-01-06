В Одесской области правоохранители предупредили незаконный вывоз древесины железной дорогой
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 6 января. УНН. Пограничники оперативно-розыскного подразделения Южного регионального управления, совместно с представителями управления защиты экономики Нацполиции, прокуратуры, СБУ и Раздельнянского лесничества в Одесской области провели ряд мероприятий по противодействию осуществлению незаконного вывоза древесины с территории Украины. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
На днях в международный пункт пропуска "Кучурган-железнодорожная станция", на выезд из Украины в режиме "экспорт", прибыли 29 железнодорожных вагонов с грузом древесины. Грузоотправителями являются фирмы, зарегистрированные в Киеве и Киевской области.
С целью установления законности вывоза указанного груза с территории Украины, правоохранители осуществили осмотр древесины и провели изучение товаросопроводительных документов. В результате принятых мер установлено, что в документах на груз была указана ложная информация, в частности указано "древесина топливная", но на самом деле часть древесины была "деловой", которая запрещена к вывозу.
Кроме этого, оказалось что общее количество грузовых вагонов сформированного железнодорожного состава должна быть 56 вагонов, 29 из них прибыли в пункт пропуска "Кучурган - железнодорожный", а остальные находились на разных железнодорожных станциях Одесской области.
Правоохранители продолжают проведение мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств выявленного правонарушения.