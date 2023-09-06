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На Одещині ППО знищила 15 "шахедів" - Сили оборони Півдня

На Одещині ППО знищила 15 "шахедів" - Сили оборони Півдня

Київ • УНН

 • 535633 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. В Одеській області силами протиповітряної оборони вночі знищено 15 безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-136". Проте відбулися й влучання. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктур. Про це УНН повідомляє з посиланням на Сили оборони півдня України.

Цитата

«Уночі ворог вкотре атакував південь Одещини ударними дронами. Силами протиповітряної оборони знищено 15 безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-136"», - ідеться в повідомленні Сил оборони півдня України у Telegram.

Повідомляється, що були й влучання.

«У кількох населених пунктах Подунав'я зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктур: агропідприємства, елеватори, складські та адміністративні будівлі. Одна цивільна особа отримала важкі поранення, несумісні з життям», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що через нічний обстріл Ізмаїльського району Одещини ударними безпілотниками, загинув співробітник аграрного підприємства.

Додамо

Українська ППО вночі збила 23 повітряні цілі.

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