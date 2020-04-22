На Одещині на COVID-19 захворіла медсестра та працівник військового госпіталю
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. В Одеській області підтвердили 151 випадок коронавірусу, серед нових захворілих - медпрацівник військового госпіталю та медсестра. Про це у Facebook написав голова Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.
“Станом на 10:00 ДУ "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України“ підтвердила вже 151 випадок захворювання на COVID-19. Нові захворілі з Одеси, Чорноморська, смт Ширяєво та двоє пацієнтів з Біляївського району. Госпіталізовано медпрацівника Одеського військового госпіталю — ВМКЦ ПР. Також захворіла медсестра Ширяєвської районної лікарні. Вона перебуває на самоізоляції”, — написав Куций.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 22 квітня зафіксовано 6 592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 174 летальні. Приріст випадків захворювання за минулу добу — 467, що більше, ніж добою раніше.