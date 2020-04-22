В Одесской области на COVID-19 заболела медсестра и работник военного госпиталя
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Одесской области подтвердили 151 случай коронавируса, среди новых заболевших - медработник военного госпиталя и медсестра. Об этом в Facebook написал председатель Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.
"По состоянию на 10:00 ГУ "Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины" подтвердило уже 151 случай заболевания COVID-19. Новые заболевшие из Одессы, Черноморска, пгт Ширяево и двое пациентов с Беляевского района. Госпитализированы медработник Одесского военного госпиталя - ВМКЦ ЮР. Также заболела медсестра Ширяевской районной больницы. Она находится на самоизоляции", - написал Куцый.
Напомним, в Украине на 9 часов 22 апреля зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 174 летальных. Прирост случаев заболевания за прошедшие сутки - 467, что больше, чем сутками ранее.