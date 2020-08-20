На Міжнародній космічній станції стався витік повітря

“На МКС виявлено мікровитік атмосфери станції. Ведуться роботи з її локалізації. Фахівці планують послідовно перекривати модулі станції, щоб визначити, де саме падає тиск ... Витік повітря був зафіксований приладами російського сегменту станції зі зміни частки вмісту в атмосфері станції азоту, кисню і вуглекислого газу”, — повідомили в ЗМІ.

Повідомляється, що в п’ятницю члени екіпажу станції перейдуть в модуль “Зірка” для того, щоб організувати контроль тиску в модулях американського сегмента. Дана процедура відображена в бортовій документації та є спільним рішенням груп управління американського і російського сегмента МКС. Під час перебування протягом трьох днів на російському сегменті екіпажем заплановано проведення штатних робіт.

Уточнюється, що російсько-американський екіпаж МКС веде роботу з локалізації місця витоку повітря зі станції.

“Фахівці попередньо вважають, що однією з можливих причин виявленої на МКС витоку повітря може бути пробиття корпусу станції мікрометеоритами або мікрофрагментами космічного сміття”, — розповів співрозмовник агентства.

У Роскосмосі уточнили, що життя російських космонавтів Анатолія Іванишина і Івана Вагнера, які зараз перебувають на борту МКС, нічого не загрожує.

Нагадаємо, в липні МКС позапланово змінила орбіту, щоб уникнути зіткнення з космічним сміттям.