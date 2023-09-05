На Миколаївщині викрили трьох жительок, які поширювали антиукраїнські дописи

Деталі

За даними слідства, встановлено, що підозрювані поширювали на власних сторінках забороненої в Україні соціальній мережі матеріали з проросійських груп, у яких виправдовувались дії окупантів та заперечувалось здійснення збройної агресії рф.

Під час обшуків за місцями мешкання підозрюваних вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Нагадаємо

За даними СБУ, 9, 12 і 14 років за гратами отримали інформатори, які коригували повітряні атаки ворога.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Змушувала співати гімн рф та спалювала українські підручники: очільниці окупаційного "міносвіти" у Мелітополі повідомили про підозру