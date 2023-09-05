На Миколаївщині викрили трьох жительок, які поширювали антиукраїнські дописи
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. На Миколаївщині викрили трьох жінок, які поширювали антиукраїнські дописи у соцмережі. Про це повідомили Сили оборони півдня України, передає УНН.
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За даними слідства, встановлено, що підозрювані поширювали на власних сторінках забороненої в Україні соціальній мережі матеріали з проросійських груп, у яких виправдовувались дії окупантів та заперечувалось здійснення збройної агресії рф.
Під час обшуків за місцями мешкання підозрюваних вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.
Нагадаємо
За даними СБУ, 9, 12 і 14 років за гратами отримали інформатори, які коригували повітряні атаки ворога.
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