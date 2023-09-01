Змушувала співати гімн рф та спалювала українські підручники: очільниці окупаційного "міносвіти" у Мелітополі повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Колаборантка з Мелітополя наказала знищити українські книжки, переписати історію України під стандарти рф і за це отримала відзнаку в кремлі. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.
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СБУ зібрала доказову базу на колаборантку Олену Шапурову — очільницю окупаційного “міністерства освіти Запорізької області” окупованому Мелітополі. На цій “посаді” вона виконує завдання кремля щодо “переформатування” роботи місцевих навчальних закладів за російськими “стандартами”.
Для цього зрадниця розпорядилась знищити українські підручники та повністю “переписати” освітню програму з історії України на користь окупантів
Крім того, Шапурова змушує вчителів разом із школярами співати гімн росії під час “навчального” процесу, а також у ході відзначення “пам’ятних” дат рф.
За тотальну русифікацію українських шкіл в тимчасово окупованій частині Запоріжжя колаборантка отримала у кремлі “орден дружби” від путіна, повідомляють у відомстві.
За даними слідства, Шапурова добровільно пішла на співпрацю з ворогом одразу після захоплення Мелітополя. Тоді вона очолювала один з міських коледжів і однією з перших підтримала російських загарбників. За це рашисти призначили її до складу місцевої окупаційної адміністрації рф, де вона очолила “освітню” сферу.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Шапуровій про підозру у колабораційній діяльності. Оскільки вона перебуває на тимчасово окупованій частині України, тривають аходи для притягнення зловмисниці до відповідальності.
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