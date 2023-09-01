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Заставляла петь гимн рф и сжигала украинские учебники: руководительнице оккупационного "минобразования" в Мелитополе сообщили о подозрении

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Коллаборантка из Мелитополя приказала уничтожить украинские книги, переписать историю Украины под стандарты рф и за это получила награду в кремле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

СБУ собрала доказательную базу на коллаборационистку Елену Шапурову — руководительницу оккупационного “министерства образования Запорожской области” оккупированном Мелитополе. На этой “должности” она выполняет задание кремля по “переформатированию” работы местных учебных заведений по российским “стандартам”.

Для этого предательница распорядилась уничтожить украинские учебники и полностью “переписать” образовательную программу по истории Украины в пользу оккупантов.

Кроме того, Шапурова заставляет учителей вместе с школьниками петь гимн россии во время “учебного” процесса, а также в ходе празднования “памятных” дат рф.

За тотальную русификацию украинских школ в временно оккупированной части Запорожья коллаборантка получила в кремле “орден дружбы” от путина, сообщают в ведомстве.

По данным следствия, Шапурова добровольно пошла на сотрудничество с врагом сразу после захвата Мелитополя. Тогда она возглавляла один из городских колледжей и одной из первых поддержала российских захватчиков. За это рашисты назначили её в состав местной оккупационной администрации рф, где она возглавила “образовательную” сферу.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Шапуровой о подозрении в коллаборационистской деятельности. Поскольку она находится на временно оккупированной части Украины, продолжаются мероприятия для привлечения злоумышленницы к ответственности.

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