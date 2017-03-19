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На Миколаївщині сусід жорстоко вбив матір п'ятьох дітей

На Миколаївщині сусід жорстоко вбив матір п'ятьох дітей

Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 19 березня. УНН. На Миколаївщині ввечері 13 березня безвісти пропала 36-річна мешканка села Доманівського району. З’ясувалось, що матір 5-х дітей вбив сусід, який закопав тіло постраждалої на території власного домоволодіння. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Поліцію про зниклу жінку 15 березня повідомив селищний голова, який заявив, що мати шукають її п’ятеро дітей у віці від 1,5 до 19 років. Нащадки безвісти зниклої жінки кілька днів намагались самостійно знайти свою матір, але, не дочекавшись її повернення, попрохали про допомогу.

Слідчим відділенням було розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство) та розпочато слідчі дії.

“Представники прокуратури, дільничний офіцер, який обслуговує територію зазначеного населеного пункту, та оперуповноважені кримінального розшуку перевірили можливі місця знаходження безвісно зниклої, коло її знайомих, обстежили прилеглі до села поля та лісосмуги, але результатів не було. За кілька днів кропіткої роботи було з’ясовано, що шлях потерпілої обірвався біля домоволодіння її 47-річного сусіда”, — йдеться у повідомленні.

Домовласник заперечив будь-яку свою причетність до зникнення жінки. Чоловік, який раніше не мав проблем із законом, наполягав на тому, що із зниклою він не спілкується, не має жодних стосунків, і дозволив правоохоронцям оглянути територію свого домоволодіння. Увагу поліцейських привернуло те, що поверхня однієї з ділянок землі, розташованої за допоміжними приміщеннями, нібито відрізняється від інших. Складалось враження, що площа була перекопана. На запитання, що саме було зроблено на ділянці, господар не відповів, мовляв, не пам’ятає.

Поліцейські перевірили, для чого були проведені “земельні роботи” на зазначеній площі, і з’ясувалось, що на цьому місці була закопана жінка, яку вже кілька днів шукали. Зі слів домовласника, 13 березня близько 18:30 години між ним та постраждалою виник конфлікт. Жінка йшла повз його подвір’я і, побачивши сусіда, нібито почала на нього кричати, при цьому ображаючи та принижуючи його гідність. Не стримавшись, чоловік затягнув жертву на територію свого домоволодіння, де спочатку вдарив її по голові каменем, а потім металевою трубою.

Жінка впала на землю ще після першого удару, але зловмисник продовжував її “повчати” залізним знаряддям злочину.

Зі слів чоловіка, він, зрозумівши, що постраждала не подає ознак життя та впевнившись у цьому, спочатку хотів бігти за допомогою, але потім передумав. Обравши за сараєм місце, він викопав яму, кинув туди сусідку та її мобільний телефон, який він перед цим розбив, і закопав, ретельно притоптавши поверхню землі.

Тіло потерпілої направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Вилучені мобільний телефон, камінь, металеву трубу та чоловічу куртку із слідами бурого кольору долучено до матеріалів кримінального провадження й призначено проведення дослідження.

Зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України, йому оголошено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 15 березня у Запоріжжі слідчі прокуратури затримали поліцейського, якого підозрюють у викраденні та умисному вбивстві людини.

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