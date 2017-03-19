В Николаевской области сосед жестоко убил мать пятерых детей

Полицию о пропавшей женщине 15 марта сообщил поселковый голова, который заявил, что мать ищут ее пятеро детей в возрасте от 1,5 до 19 лет. Потомки без вести пропавшей женщины несколько дней пытались самостоятельно найти свою мать, но, не дождавшись ее возвращения, попросили о помощи.

Следственным отделением было начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство) и начаты следственные действия.

"Представители прокуратуры, участковый офицер, обслуживающий территорию указанного населенного пункта, и оперуполномоченные уголовного розыска проверили возможные места нахождения без вести пропавшей, у ее знакомых, обследовали прилегающие к селу поля и лесополосы, но результатов не было. За несколько дней кропотливой работы было выяснено, что путь потерпевшей оборвался у домовладения ее 47-летнего соседа", - говорится в сообщении.

Домовладелец возразил любую свою причастность к исчезновению женщины. Человек, который ранее не имел проблем с законом, настаивал на том, что с пропавшей он не общается, не имеет никаких отношений, и позволил правоохранителям осмотреть территорию своего домовладения. Внимание полицейских привлекло то, что поверхность одного из участков земли, расположенной за вспомогательными помещениями, якобы отличается от других. Создавалось впечатление, что площадь была перекопана. На вопрос, что именно было сделано на участке, хозяин не ответил, мол, не помнит.

Полицейские проверили, для чего были проведены "земельные работы" на указанной площади, и выяснилось, что на этом месте была закопана женщина, которую уже несколько дней искали. По словам домовладельца, 13 марта около 18:30 часов между ним и потерпевшей возник конфликт. Женщина шла мимо его двора и, увидев соседа, якобы начала на него кричать, при этом оскорбляя и унижая его достоинство. Не сдержавшись, мужчина затащил жертву на территорию своего домовладения, где сначала ударил ее по голове камнем, а затем металлической трубой.

Женщина упала на землю еще после первого удара, но злоумышленник продолжал ее "поучать" железным орудием преступления.

По словам мужчины, он, поняв, что пострадавшая не подает признаков жизни и убедившись в этом, сначала хотел бежать за помощью, но потом передумал. Выбрав за сараем место, он выкопал яму, бросил туда соседку и ее мобильный телефон, который он перед этим разбил, и закопал, тщательно притоптав землю.

Тело потерпевшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Изъяты мобильный телефон, камень, металлическую трубу и мужскую куртку со следами бурого цвета приобщено к материалам уголовного производства и назначено проведение исследования.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, ему объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 15 марта в Запорожье следователи прокуратуры задержали полицейского, подозреваемого в похищении и умышленном убийстве человека.