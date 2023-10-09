На Мелітопольському напрямку знищено 147 окупантів та 6 одиниць техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. В результаті наступальних дій на Мелітопольському напрямку загальні втрати ворога склали 147 осіб. Також знищено 6 одиниць військової техніки. Про це у своєму telegram-каналі написав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський, пише УНН.
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Сили оборони України продовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямку.
Протягом минулої доби ворог завдав 8 авіаційних ударів, провів 18 бойових зіткнень, окрім того, здійснив 455 артобстрілів.
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Також Тарнавський відзвітував, що підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 795 вогневих завдань.
Загальні втрати ворога склали 147 осіб. Знищено 6 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 2 танки, 3 ББМ та одну артилерійську систему. Також зруйновано 3 склади боєприпасів ворога.
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