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На Мелитопольском направлении уничтожено 147 оккупантов и 6 единиц техники

На Мелитопольском направлении уничтожено 147 оккупантов и 6 единиц техники

Киев • УНН

 • 367851 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. в результате наступательных действий на Мелитопольском направлении общие потери врага составили 147 человек. Также уничтожено 6 единиц военной техники. Об этом в своем telegram-канале написал командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, пишет УНН.

Детали

Силы обороны Украины продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении.

За прошедшие сутки враг нанес 8 авиационных ударов, провел 18 боевых столкновений, кроме того, совершил 455 артобстрелов.

ВСУ имеют частичный успех западнее ивового.

Также Тарнавский отчитался, что подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 795 огневых задач.

Общие потери врага составили 147 человек. Уничтожено 6 единиц военной техники противника. В частности, 2 танка, 3 ББМ и одну артиллерийскую систему. Также разрушены 3 склада боеприпасов врага.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Силы обороны преуспевают северо-западнее Клещиевки и восточнее Андреевки – Генштаб

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