На Манежній площі у Москві затримано вже більше 200 мітингувальників

"Наразі число затриманих збільшилося до 200 осіб. Серед затриманих більшість прихильників націоналістичних організацій", - повідомило видання.

У затриманих під час огляду вилучили зброю, ножі, засоби індивідуального захисту, кастети та інші заборонені засоби. Після огляду затриманих доставляють в різні відділи поліції для притягнення до адміністративної відповідальності.

Повідомляється, що наразі весь периметр Манежної площі повністю перекрито правоохоронцями. Крім того, частково перекриті дві станції метро та закрита для входу Червона площа.

Раніше УНН повідомляв, що у Москві затримали більше 80 людей, які вийшли на мітинг на Монежну площу.