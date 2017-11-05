На Манежной площади в Москве задержаны уже более 200 митингующих

"Сейчас число задержанных увеличилось до 200 человек. Среди задержанных большинство сторонников националистических организаций", - сообщило издание.

У задержанных при осмотре изъяли оружие, ножи, средства индивидуальной защиты, кастеты и другие запрещенные средства. После осмотра задержанных доставляют в различные отделы полиции для привлечения к административной ответственности.

Сообщается, что сейчас весь периметр Манежной площади полностью перекрыт правоохранителями. Кроме того, частично перекрыты две станции метро и закрыта для входа Красная площадь.

Ранее УНН сообщал, что в Москве задержали более 80 человек, которые вышли на митинг на Монежную площадь.