На Манежной площади в Москве задержаны уже более 200 митингующих
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Москве на на Манежной площади правоохранители задержали уже более 200 человек, которые выщли на несанкционированный митинг, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Сейчас число задержанных увеличилось до 200 человек. Среди задержанных большинство сторонников националистических организаций", - сообщило издание.
У задержанных при осмотре изъяли оружие, ножи, средства индивидуальной защиты, кастеты и другие запрещенные средства. После осмотра задержанных доставляют в различные отделы полиции для привлечения к административной ответственности.
Сообщается, что сейчас весь периметр Манежной площади полностью перекрыт правоохранителями. Кроме того, частично перекрыты две станции метро и закрыта для входа Красная площадь.
Ранее УНН сообщал, что в Москве задержали более 80 человек, которые вышли на митинг на Монежную площадь.