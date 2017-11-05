На Манежной площади в Москве задержаны уже более 200 митингующих

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 48957 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 115820 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103063 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105855 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104889 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 93196 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104062 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102120 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 142853 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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Актуальное
На Манежной площади в Москве задержаны уже более 200 митингующих

На Манежной площади в Москве задержаны уже более 200 митингующих

Киев  •  УНН

 • 10196 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Москве на на Манежной площади правоохранители задержали уже более 200 человек, которые выщли на несанкционированный митинг, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас число задержанных увеличилось до 200 человек. Среди задержанных большинство сторонников националистических организаций", - сообщило издание.

У задержанных при осмотре изъяли оружие, ножи, средства индивидуальной защиты, кастеты и другие запрещенные средства. После осмотра задержанных доставляют в различные отделы полиции для привлечения к административной ответственности.

Сообщается, что сейчас весь периметр Манежной площади полностью перекрыт правоохранителями. Кроме того, частично перекрыты две станции метро и закрыта для входа Красная площадь.

Ранее УНН сообщал, что в Москве задержали более 80 человек, которые вышли на митинг на Монежную площадь.

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