На Львівщині змія вкусила чоловіка у ступню
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Сколівському районі, Львівська область, 34-річний чоловік через укус змії потрапив до лікарні, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Як пише видання, інцидент трапився 6 вересня.
"... в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні поступив чоловік, 1986 року народження, житель с. Головецько Сколівського району, з діагнозом – укус змії правого гомілково-ступневого суглобу. Стан потерпілого – середньої важкості", - пише видання.
Нагадаємо, на Львівщині госпіталізували чоловіка через укус змії.