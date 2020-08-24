На Львівщині госпіталізували чоловіка через укус змії

“23 серпня о 23:13... надійшло повідомлення, що в селі Журавно Жидачівського району змія вкусила чоловіка, якого госпіталізовано в Жидачівську центральну міську лікарню”, — сказано у повідомленні.

Так, рятувальники наголошують, що треба бути обережними та уважними у лісі чи на природі та вдягати високе та щільне взуття, яке змія не зможе прокусити.

Нагадаємо, у Львівській області двох людей покусали змії.