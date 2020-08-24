Во Львовской области госпитализировали мужчину из-за укуса змеи
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Во Львовской области госпитализировали мужчину, которого накануне укусила змея. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.
"23 августа в 23:13... поступило сообщение, что в селе Журавно Жидачевского района змея укусила мужчину, который госпитализирован в Жидачевскую центральную городскую больницу", - говорится в сообщении.
Так, спасатели отмечают, что надо быть осторожными и внимательными в лесу или на природе и надевать высокую и плотную обувь, которую змея не сможет прокусить.
Напомним, во Львовской области двух человек покусали змеи.