На Львівщині за добу ще 152 інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. У Львові та на Львівщині підтверджено 5730 випадків інфікування коронавірусом, з них 152 - за останню добу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Львівської міськради.
"Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 5730 осіб, 146 людей померло. 863 пацієнти одужало", - йдеться у повідомленні.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1162 ПЛР-тести, з них з нових проб — 924 ПЛР-тести. Відтак, 152 — позитивні, з них з нових проб — 115. Серед них львів'ян — 31. Загалом в роботу взяли 540 проби, залишок у холодильнику — 1200 проб.
Нагадаємо, карантин на Львівщині продовжили до 7 липня.