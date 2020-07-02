На Львівщині за добу ще 152 інфікованих коронавірусом

"Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 5730 осіб, 146 людей померло. 863 пацієнти одужало", - йдеться у повідомленні.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1162 ПЛР-тести, з них з нових проб — 924 ПЛР-тести. Відтак, 152 — позитивні, з них з нових проб — 115. Серед них львів'ян — 31. Загалом в роботу взяли 540 проби, залишок у холодильнику — 1200 проб.

Нагадаємо, карантин на Львівщині продовжили до 7 липня.