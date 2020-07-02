Во Львовской области за сутки еще 152 инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Во Львове и Львовской области подтверждено 5730 случаев инфицирования коронавирусом, из них 152 - за последние сутки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Львовского горсовета.
"В целом коронавирусную инфекцию обнаружено - у 5730 человек, 146 человек умерли. 863 пациенты выздоровели", - говорится в сообщении.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1162 ПЦР-тесты, из них с новых проб - 924 ПЦР-тесты. Следовательно, 152 - положительные, из них с новых проб - 115. Среди них львовян - 31. Всего в работу взяли 540 пробы, остаток в холодильнике - 1200 проб.
Напомним, карантин во Львовской области продлили до 7 июля.