На Львівщині ліквідували підпільну пивоварню

"Службові особи одного з місцевих підприємств за відсутності необхідних ліцензій організували незаконне виготовлення і реалізацію пива, яке є підакцизним товаром", - проінформували у ДФС.

У першій декаді липня за цим фактом розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.204 КК України (незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів, або інших тютюнових товарів).

Невідкладно проведено огляд у приміщеннях підприємства, де виявлено спеціальне обладнання для виготовлення пива, а саме: електронний блок керування процесом виробництва, чани для варіння та бродіння, шланги, електронасоси, орієнтовно 7 тонн пива, вартістю близько півмільйона гривень.

Загальна орієнтовна вартість описаних, вилучених та переданих на матеріальне зберігання предметів склала понад 2 млн грн.

Наразі продовжуються невідкладні слідчі дії. Відповідальність за кримінальне правопорушення за ч.1 ст.204 згідно з Кримінальним кодексом передбачає штраф від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі до трьох років з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання.

Нагадаємо, поліція ліквідувала у Львові підпільну типографію з виготовлення акцизних марок.