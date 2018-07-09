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На Львівщині ліквідували підпільну пивоварню

На Львівщині ліквідували підпільну пивоварню

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 9 червня. УНН. Податкові міліціонери Львівщини припинили роботу підпільної пивоварні, де виявили близько 7 тонн пива на майже півмільйона гривень. Про це повідомили у прес-службі ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області, передає УНН.

"Службові особи одного з місцевих підприємств за відсутності необхідних ліцензій організували незаконне виготовлення і реалізацію пива, яке є підакцизним товаром", - проінформували у ДФС.

У першій декаді липня за цим фактом розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.204 КК України (незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів, або інших тютюнових товарів).

Невідкладно проведено огляд у приміщеннях підприємства, де виявлено спеціальне обладнання для виготовлення пива, а саме: електронний блок керування процесом виробництва, чани для варіння та бродіння, шланги, електронасоси, орієнтовно 7 тонн пива, вартістю близько півмільйона гривень.

Загальна орієнтовна вартість описаних, вилучених та переданих на матеріальне зберігання предметів склала понад 2 млн грн.

Наразі продовжуються невідкладні слідчі дії. Відповідальність за кримінальне правопорушення за ч.1 ст.204 згідно з Кримінальним кодексом передбачає штраф від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі до трьох років з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання.

Нагадаємо, поліція ліквідувала у Львові підпільну типографію з виготовлення акцизних марок. 

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