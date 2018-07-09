Во Львовской области ликвидировали подпольную пивоварню

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 52909 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106077 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127521 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134857 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170645 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153917 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141550 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130489 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182389 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118345 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп угрожает повысить пошлины на товары из Мексики и Канады после 2 апреля - CNN

Трамп угрожает повысить пошлины на товары из Мексики и Канады после 2 апреля - CNN

9 марта, 19:16 • 26483 просмотра
Несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева: Маск пообещал никогда не отключать Starlink для Украины

Несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева: Маск пообещал никогда не отключать Starlink для Украины

9 марта, 19:33 • 29872 просмотра
Поставка ракет и систем ПВО увеличится в три раза: Украина подписала меморандум с немецким производителем IRIS-T

Поставка ракет и систем ПВО увеличится в три раза: Украина подписала меморандум с немецким производителем IRIS-T

9 марта, 19:50 • 18018 просмотра
В киевском метро пассажир попал под поезд, три станции "зеленой линии" закрыты

В киевском метро пассажир попал под поезд, три станции "зеленой линии" закрыты

9 марта, 20:23 • 17923 просмотра
"Дипломатия будет сильна только на сильных фронтовых позициях" - Зеленский перед переговорами в Саудовской Аравии

"Дипломатия будет сильна только на сильных фронтовых позициях" - Зеленский перед переговорами в Саудовской Аравии

9 марта, 20:44 • 16388 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 147900 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 182386 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 190024 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 200486 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 257462 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 170644 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 108162 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 112372 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 114241 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 113467 просмотра
Актуальное
Во Львовской области ликвидировали подпольную пивоварню

Во Львовской области ликвидировали подпольную пивоварню

Киев  •  УНН

 • 8052 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 9 июня. УНН. Налоговые милиционеры Львовской области приостановили работу подпольной пивоварни, где обнаружили около 7 тонн пива на почти полмиллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Государственной фискальной службы во Львовской области, передает УНН.

"Должностные лица одного из местных предприятий при отсутствии необходимых лицензий организовали незаконное изготовление и реализацию пива, которое является подакцизным товаром", - проинформировали в ГФС.

В первой декаде июля по данному факту начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификации ч.1 ст.204 УК Украины (незаконное приобретение с целью сбыта или хранение с этой целью, а также сбыт или транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков, табачных изделий, или других табачных товаров).

Безотлагательно проведен осмотр в помещениях предприятия, где обнаружено специальное оборудование для изготовления пива, а именно: электронный блок управления процессом производства, чаны для варки и брожения, шланги, электронасосы, ориентировочно 7 тонн пива, стоимостью около полумиллиона гривен.

Общая ориентировочная стоимость описанных, изъятых и переданных на материальное хранение предметов составила более 2 млн грн.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Ответственность за уголовное преступление по ч.1 ст.204 согласно Уголовному кодексу предусматривает штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы до трех лет с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования.

Напомним, полиция ликвидировала во Львове подпольную типографию по изготовлению акцизных марок.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы