Во Львовской области ликвидировали подпольную пивоварню

"Должностные лица одного из местных предприятий при отсутствии необходимых лицензий организовали незаконное изготовление и реализацию пива, которое является подакцизным товаром", - проинформировали в ГФС.

В первой декаде июля по данному факту начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификации ч.1 ст.204 УК Украины (незаконное приобретение с целью сбыта или хранение с этой целью, а также сбыт или транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков, табачных изделий, или других табачных товаров).

Безотлагательно проведен осмотр в помещениях предприятия, где обнаружено специальное оборудование для изготовления пива, а именно: электронный блок управления процессом производства, чаны для варки и брожения, шланги, электронасосы, ориентировочно 7 тонн пива, стоимостью около полумиллиона гривен.

Общая ориентировочная стоимость описанных, изъятых и переданных на материальное хранение предметов составила более 2 млн грн.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Ответственность за уголовное преступление по ч.1 ст.204 согласно Уголовному кодексу предусматривает штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы до трех лет с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования.

Напомним, полиция ликвидировала во Львове подпольную типографию по изготовлению акцизных марок.