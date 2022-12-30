На крок ближче до цифрового безвізу з ЄС: Зеленський підписав закон про електронну ідентифікацію та е-довірчі послуги

Деталі

Відповідний закон пришвидшує інтеграцію України до Єдиного цифрового ринку ЄС та наближає положення національного законодавства до європейських вимог у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг.

Як наголосили у Міністерстві цифрової трансформації, це дозволить українцям використовувати кваліфіковані підписи, отримані в ЄС, щоб мати послуги в Україні. Також це спростить електронну взаємодію з європейськими партнерами при веденні бізнесу.

Доповнення

Користувачі державного сервісу "Дія" відтепер можуть отримати витяг про місце проживання через додаток.