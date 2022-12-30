На крок ближче до цифрового безвізу з ЄС: Зеленський підписав закон про електронну ідентифікацію та е-довірчі послуги
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав Закон 2801-ІХ (законопроєкт 6173) про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації. Про це УНН пише з посиланням на картку законопроекту.
Деталі
Відповідний закон пришвидшує інтеграцію України до Єдиного цифрового ринку ЄС та наближає положення національного законодавства до європейських вимог у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг.
Як наголосили у Міністерстві цифрової трансформації, це дозволить українцям використовувати кваліфіковані підписи, отримані в ЄС, щоб мати послуги в Україні. Також це спростить електронну взаємодію з європейськими партнерами при веденні бізнесу.
Доповнення
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