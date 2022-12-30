На шаг ближе к цифровому безвизу с ЕС: Зеленский подписал закон об электронной идентификации и э-доверительные услуги

Детали

Соответствующий закон ускоряет интеграцию Украины в Единый цифровой рынок ЕС и приближает положения национального законодательства к европейским требованиям в сферах электронной идентификации и электронных доверительных услуг.

Как отметили в Министерстве цифровой трансформации, это позволит украинцам использовать квалифицированные подписи, полученные в ЕС, чтобы иметь услуги в Украине. Это также упростит электронное взаимодействие с европейскими партнерами при ведении бизнеса.

Дополнение

Пользователи государственного сервиса "Дия" теперь могут получить выписку о месте жительства через приложение.