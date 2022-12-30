На шаг ближе к цифровому безвизу с ЕС: Зеленский подписал закон об электронной идентификации и э-доверительные услуги
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон 2801-ІХ (законопроект 6173) о взаимном признании квалифицированных электронных доверительных услуг и имплементации законодательства Европейского Союза в сфере электронной идентификации. Об этом УНН пишет со ссылкой на карточку законопроекта.
Детали
Соответствующий закон ускоряет интеграцию Украины в Единый цифровой рынок ЕС и приближает положения национального законодательства к европейским требованиям в сферах электронной идентификации и электронных доверительных услуг.
Как отметили в Министерстве цифровой трансформации, это позволит украинцам использовать квалифицированные подписи, полученные в ЕС, чтобы иметь услуги в Украине. Это также упростит электронное взаимодействие с европейскими партнерами при ведении бизнеса.
Дополнение
Пользователи государственного сервиса "Дия" теперь могут получить выписку о месте жительства через приложение.