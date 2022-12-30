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14:16 • 16317 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 37240 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 134100 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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14 марта, 06:00 • 122382 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 135851 просмотра

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13 марта, 17:25 • 117333 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

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13 марта, 13:47 • 131655 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На шаг ближе к цифровому безвизу с ЕС: Зеленский подписал закон об электронной идентификации и э-доверительные услуги

На шаг ближе к цифровому безвизу с ЕС: Зеленский подписал закон об электронной идентификации и э-доверительные услуги

Киев • УНН

 • 334088 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон 2801-ІХ (законопроект 6173) о взаимном признании квалифицированных электронных доверительных услуг и имплементации законодательства Европейского Союза в сфере электронной идентификации. Об этом УНН пишет со ссылкой на карточку законопроекта.

Детали

Соответствующий закон ускоряет интеграцию Украины в Единый цифровой рынок ЕС и приближает положения национального законодательства к европейским требованиям в сферах электронной идентификации и электронных доверительных услуг.

Как отметили в Министерстве цифровой трансформации, это позволит украинцам использовать квалифицированные подписи, полученные в ЕС, чтобы иметь услуги в Украине. Это также упростит электронное взаимодействие с европейскими партнерами при ведении бизнеса.

Дополнение

Пользователи государственного сервиса "Дия" теперь могут получить выписку о месте жительства через приложение.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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