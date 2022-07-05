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На крилах “Мрії”: українців запрошують до благодійного аукціону заради допомоги дітям

На крилах “Мрії”: українців запрошують до благодійного аукціону заради допомоги дітям

Київ • УНН

 • 131485 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Малюнок із яскравими літаками та химерними квітами, який став основою поштової марки «Українська мрія», піде з молотка на благодійному аукціоні Прозорро.Продажі, пише УНН.

Усі кошти, виручені від продажу малюнка, підуть на розбудову унікального проєкту благодійниці Марти Левченко - «Місто добра» у Чернівцях. Це тимчасова домівка для дітей та їхніх мам у скруті та тих, хто постраждав внаслідок російської агресії.

Цю роботу 11-річна жителька Волині Софія Кравчук створила ще торік, до повномасштабного вторгнення росії. Тоді картина перемогла у конкурсі, присвяченому 75-ій річниці створення КБ “Антонов”, який проводили ДК «Укроборонпром» спільно з Офісом Президента України.

Дитяча творчість набула нового сенсу після того, як найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак Ан-225 «Мрія» був знищений росіянами 27 лютого 2022 року на летовищі Гостомель. Сьогодні твір уособлює прагнення українців до їхньої головної мрії — перемоги над загарбниками.

Аукціон із продажу картини відбудеться 6 липня о 14:00. Позмагатися за лот Софійки та допомогти “Місту добра” можна на платформі Prozorro Продажі https://bit.ly/3adCkq4. Заявки для участі в аукціоні і ставки приймаються до 18:00, 5 липня 2022. У день проведення аукціону - 6 липня - всі учасники отримують посилання для участі в аукціоні. Під час торгів можна буде піднімати ставки. Стартова ціна картини - 20 000 гривень.

Лише за останні два місяці Марті Левченко з “Міста добра” вдалося неможливе – розпочати будівництво ще двох корпусів з бомбосховищем. Там житимуть діти із інтернатів та жінки з дітьми, які втекли від війни.

 

«Щоденно ми приймаємо сотні дзвінків. Телефонують як з соціальних служб, так і мами, які мають маленьких дітей. Люди втратили все. Їм немає куди їхати. І такі проекти, як наш, для них - порятунок. Нещодавно ми дали прихисток вихованцям Миколаївського дитячого будинку, найменшій дитинці - пів року, а найстаршій - чотири з половиною. Ці дітки мешкають у другому корпусі. А моя мета закінчити до холодів будівництво і облаштування третього і четвертого корпусів» - розповідає Марта.

Будівництво триває коштом українців: пенсіонерів, студентів, волонтерів. Середня сума пожертви - 100-150 гривень. Тож малюнок з “Українською мрією” - це не лише нагода придбати історичний лот, а й можливість підтримати “Місто добра”.

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