На крыльях "Мрии": украинцев приглашают на благотворительный аукцион для помощи детям

Все средства, вырученные от продажи рисунка, пойдут на строительство уникального проекта благотворительницы Марты Левченко - «Город добра» в Черновцах. Это временный дом для детей и их мам в затруднительном положении и пострадавших в результате российской агрессии.

Эту работу 11-летняя жительница Волыни София Кравчук создала еще в прошлом году, до полномасштабного вторжения россии. Тогда картина победила в конкурсе, посвященном 75-й годовщине создания КБ “Антонов”, который проводили ГК «Укроборонпром» совместно с Офисом Президента Украины.

Детское творчество приобрело новый смысл после того, как самый большой и самый мощный в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен россиянами 27 февраля 2022 года на аэродроме Гостомель. Сегодня произведение олицетворяет стремление украинцев к их главной мечте — победы над захватчиками.

Аукцион по продаже картины состоится 6 июля в 14:00. Сразиться за лот Софийки и помочь “Городу добра” можно на платформе Prozorro Продажи https://bit.ly/3adCkq4. Заявки для участия в аукционе и ставки принимаются до 18:00, 5 июля 2022 года. В день проведения аукциона - 6 июля - все участники получают ссылки для участия в аукционе. В ходе торгов можно будет поднимать ставки. Стартовая цена картины – 20 000 гривен.

Лишь за последние два месяца Марти Левченко из “Города добра” удалось невозможное – начать строительство еще двух корпусов с бомбоубежищем. Там будут жить дети из интернатов и женщины с детьми, сбежавшие от войны.

«Ежедневно мы принимаем сотни звонков. Звонят как из социальных служб, так и мамы, имеющие маленьких детей. Люди потеряли все. Им некуда ехать. И такие проекты, как наш, для них – спасение. Недавно мы дали приют воспитанникам Николаевского детского дома, самому маленькому ребенку - полгода, а самому старшему - четыре с половиной. Эти детки проживают во втором корпусе. А моя цель закончить к холодам строительство и обустройство третьего и четвертого корпусов», – рассказывает Марта.

Строительство продолжается на средства украинцев: пенсионеров, студентов, волонтеров. Средняя сумма пожертвования – 100-150 гривен. Поэтому рисунок с “Украинской мечтой” - это не только возможность приобрести исторический лот, но и возможность поддержать “Город добра”.