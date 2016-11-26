На КПВВ "Новотроїцьке" затримали жінку з підробним паспортом та ймовірного бойовика

На контрольному пункті “Новотроїцьке” прикордонний наряд з перевірки документів виявив підроблений паспортний документ.

Жінка, щоб вклеїти друге вікове фото пішла на кримінальне правопорушення. Як розповіла громадянка, за послуги вклеювання фотокартки у місті Донецьк заплатила 900 грн. Наразі до Волноваського відділу Нацполіції направлено повідомлення про ознаки правопорушення за ст.358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів).

Також на цьому ж КПВВ прикордонники спільно з працівниками Нацполіції затримали ймовірного члена незаконних збройних формувань. Чоловік 1956 року народження прямував у пішому порядку. Під час проходження паспортного контролю помітно нервував. Вже після проведення контролю другої лінії правоохоронці встановили можливу причетність його особи до терористичних організацій. Для подальшого проведення фільтраційних заходів чоловіка передано працівникам Нацполіції.

Нагадаємо, на КПВВ “Гнутове” та “Новотроїцьке” виявлено товарів на суму понад 67 тис. грн.