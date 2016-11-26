На КПВВ "Новотроицкое" задержали женщину с фальшивым паспортом и вероятного боевика
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 26 ноября. УНН. На КПВВ "Новотроицкое" задержана женщина с поддельным паспортом и мужчину, который, вероятно, является боевиком. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Донецкого пограничного отряда.
На контрольном пункте "Новотроицкое" пограничный наряд по проверке документов обнаружил поддельный паспортный документ.
Женщина, чтобы вклеить второе возрастное фото пошла на уголовное преступление. Как рассказала гражданка, за услуги вклеивания фотографии в городе Донецк заплатила 900 грн. Сейчас в Волновахское отделение Нацполиции направлено сообщение о признаках правонарушения по ст.358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).
Также на этом же КПВВ пограничники совместно с сотрудниками Нацполиции задержали предполагаемого члена незаконных вооруженных формирований. Мужчина 1956 года следовал в пешем порядке. При прохождении паспортного контроля заметно нервничал. Уже после проведения контроля второй линии правоохранители установили возможную причастность его лица к террористическим организациям. Для дальнейшего проведения фильтрационных мероприятий мужчину передано работникам Нацполиции.
Напомним, на КПВВ "Гнутово" и "Новотроицкое" выявлено товаров на сумму свыше 67 тыс. грн.