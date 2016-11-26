На КПВВ "Гнутове" та "Новотроїцьке" виявлено товарів на суму понад 67 тис. грн
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 26 листопада. УНН. На КПВВ “Гнутове” та “Новотроїцьке” виявлено товарів на суму понад 67 тис. грн. Про це кореспонденту УНН повідомляє прес-служба Донецького прикордонного загону.
Під час здійснення контрольних заходів прикордонники на КПВВ “Гнутове” та “Новотроїцьке” виявили товарів на загальну суму в понад 67 тис. грн.
Вантаж із м’яса, кави, насіння розторопші вагою близько 400 кг, гранітних плит громадяни намагались перемістити через лінію розмежування з порушенням правил перевезення.
Нагадаємо, у Сумській області співробітники податкової міліції спільно з працівниками Національної поліції затримали незаконну партію спирту, яка призначалася для використання у виробництві фальсифікованого алкоголю.