На КПВВ "Гнутове" та "Новотроїцьке" виявлено товарів на суму понад 67 тис. грн

Під час здійснення контрольних заходів прикордонники на КПВВ “Гнутове” та “Новотроїцьке” виявили товарів на загальну суму в понад 67 тис. грн.

Вантаж із м’яса, кави, насіння розторопші вагою близько 400 кг, гранітних плит громадяни намагались перемістити через лінію розмежування з порушенням правил перевезення.

Нагадаємо, у Сумській області співробітники податкової міліції спільно з працівниками Національної поліції затримали незаконну партію спирту, яка призначалася для використання у виробництві фальсифікованого алкоголю.